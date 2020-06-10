الأمم المتحدة: بدء جولة محادثات عسكرية بين الجيش الليبي والوفاق

أعلنت الأمم المتحدة أن وفدي حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" منخرطان بشكل كامل في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وقد عقدت البعثة اجتماعاً مع وفد "الجيش الوطني الليبي" في 3 يونيو واجتماعاً آخر مع وفد حكومة الوفاق الوطني يوم أمس الثلاثاء.



وكان الاجتماعان - اللذان عقدا من خلال الاتصال المرئي - مثمرين حيث أتاحا الفرصة للبعثة أن تناقش مع الوفدين آخر التطورات على الأرض، وأن تتلقى ملاحظاتهما على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته البعثة إلى الطرفين في 23 فبراير 2020.



وفي حين تشيد البعثة بجدية الطرفين والتزامهما في مسار حوار اللجنة العسكرية المشتركة، فإنها تدعوهما إلى إنهاء التصعيد لتجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين وتفادي حدوث موجات نزوح جديدة، حيث إن التقارير التي تفيد بالتصعيد والتحشيد في مدينة سرت وما حولها، تثير قلق البعثة بوجه خاص.



وفي الفترة ما بين 5 و8 يونيو، تحققت البعثة من مقتل 19 مدنياً على الأقل، بينهم ثلاث نساء وخمسة أطفال، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصاً من المدنيين في ثلاثة مواقع على الأقل خارج سرت وذلك جراء الغارات الجوية وصواريخ غراد.

يأتي ذلك فيما كشف السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، محاور النقاش مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر الذي التقاه، اليوم الأربعاء، بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة.

وقال أوفتشا عبر حسابه على «تويتر»: «من خلال اجتماع اليوم مع الجنرال حفتر، أعربت عن قلقي حيال المواجهات العسكرية المستمرة وتأثيرها المقلق على السكان المدنيين. لقد شجعت على استئناف محادثات 5+5 بشكل بناء من أجل وقف إطلاق نار يمكن الوثوق به، وبالتالي معالجة المخاوف الأمنية الهيكلية».

يأتي ذلك فيما قال قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، الأربعاء، إن الجيش الليبي سيواصل الحفاظ على سيادة البلاد، وذلك خلال استقباله السفير الألماني في ليبيا.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن حفتر استقبل اليوم في مكتبه بمقر القيادة العامة، سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة أن القائد العام عبر خلال اللقاء عن شكره لجهود الدولة الألمانية المُستمرّة في دعم السلام في ليبيا.

موضوع يهمك حاولت البحرية اليونانية، اليوم الأربعاء، اعتراض سفينة تركية محملة بالسلاح متوجهة إلى ليبيا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة... البحرية اليونانية اعترضت سفينة تركية محملة بالسلاح إلى ليبيا المغرب العربي

وأشار مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة إلى أن المشير حفتر أكد استمرار القوات المسلحة في سعيها لحفظ الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.

وأضاف مكتب الإعلام في القيادة العامة أنه تم خلال هذا اللقاء الحديث حول إعلان القاهرة الذي أعلنت ألمانيا تأييده في وقت سابق.

وأكد مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة أن أوفتشا أثنى على انضباطية القوات المسلحة والتزام كافة منتسبيها لأوامر القائد العام.