الإليزيه: التدخل التركي في ليبيا مسألة خطيرة

قالت مصادر الإليزيه لـ"العربية" و"الحدث" إن التدخل التركي في ليبيا مسألة خطيرة. وأضافت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج بضرورة العودة للتفاوض.

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وأضافت المصادر أن ماكرون أجرى اتصالات دولية لتجنب تدهور الوضع في ليبيا، داعيا الليبيين للتفاوض على أساس الواقع على الأرض قبل أن يتعقد أكثر.

وتابعت أن فرنسا لم تنف أو تؤكد تحليق مقاتلات رافال فوق ليبيا.

وميدانيا، شنّ الجيش الليبي، الأربعاء، غارات جوية مكثفة على تمركزات قوات الوفاق بعدة مناطق واقعة بين مدينتي مصراتة وسرت، أسفرت عن خسائر فادحة للميليشيات، وأدت لعرقلة تقدم الوفاق إلى مدينة سرت.

وقال خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن قوات الجيش نفذّت اليوم 5 ضربات جوية استهدفت مواقع وتجمّعات الميليشيات في الوشكة وأبوقرين والقداحية والمحمية، وكبّدتها خسائر فادحة في المعدات العسكرية والأرواح مما أدى إلى تقهقرهم إلى الوراء.