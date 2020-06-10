"تحيا تونس" تدعو لحقيق قضائي في "عملية قرطاج"

حذرت حركة "تحيا تونس" من "خطورة ما ورد بالتقرير الصادر عن المخبر التابع لمركز البحث الأميركي "أتلنتك كانسل" حول ما عرف بـ"عمليّة قرطاج" والذي ورد فيه تأكيد على وجود حملة منسّقة لتضليل الرأي العام التونسي والتأثير على إرادة الناخبين في انتخابات 2019 عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت القيادية بحركة تحيا تونس هالة عمران الأربعاء، إن حزبها "يرفض التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة رغم خطورة الممارسات الممنهجة ومدى تهديدها للمسار الديمقراطي والانتخابي، وفق ما ورد في تصريحها خلال مؤتمر صحفي.

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ودعت حركة تحيا تونس القضاء للتحقيق في القضية المثارة، معلنة عن تكوين لجنة تحقيق برلمانيّة في الغرض، إلى جانب مراسلة الرئيس التونسي ورئيس الحكومة للمطالبة بالقيام بالإجراءات اللازمة".

كما قال القيادي بالحزب محمود السماوي انّ "عمليّة قرطاج" كشفت الترابط الحاصل بين الصفحات والمواقع المضللة وشركة "أوريباتسيون" (Ureputation) في تونس مبيّنا أنّ المدير المشرف على هذه الصفحات هو صحافي تونسي في ارتباط مباشر مع الشركة المذكورة.

وذكر أنّه تمّ، وفق التقرير المذكور، إغلاق 182 حساب فيسبوك و446 صفحة و96 مجموعة إضافة إلى 209 حسابات إنستغرام مرتبطة بهذه الشركة "أوريبوتاسيون" ، مبينا أنّ التقرير كشف أيضا عن مبالغ ماليّة طائلة دفعت بالعملة الصعبة لتوجيه الرأي العام الانتخابي وفق تصريحه.