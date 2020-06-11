3 طائرات وسفينة.. تركيا تواصل ضخ السلاح إلى ليبيا

أفادت معلومات لقناتي "العربية" و"الحدث"، الخميس، بأن 3 طائرات شحن عسكرية تركية في طريقها إلى غرب ليبيا، موضحة أن طائرتين أقلعتا من إسطنبول والثالثة من قاعدة قونيا.

كما أضافت أن سفينة الشحن CIRKIC التي أبحرت من ميناء إسطنبول وحيدر باشا التركيين على التوالي والتي لم تتمكن فرقاطة يونانية تتبع لعملية ايريني من تفتيشها أو إيقافها، تقترب من موانئ غرب ليبيا.

يأتي هذا بعد أن كشف موقع "فلايت رادار" الإيطالي، في وقت سابق اقتراب ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية وسفينة على متنها أسلحة من غرب ليبيا.

تركيا والسلاح والمرتزقة

وكانت البحرية اليونانية، حاولت أمس الأربعاء، اعتراض سفينة تركية محملة بالسلاح متوجهة إلى ليبيا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الفرنسية أن الطائرات التي رصدت فوق سرت الليبية ليست تابعة لنا.

يذكر أن تركيا تستمر في ضخ المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من مرة، فضلاً عن استمرارها في نقل السلاح إلى قوات حكومة الوفاق التي تقاتل ضد الجيش الليبي، على الرغم من الدعوات الدولية للتمسك بحظر توريد السلاح إلى البلاد التي مزقتها الحرب.

في وقت تسعى الأمم المتحدة جاهدة إلى محاول حض كل من حكومة الوفاق والجيش الليبي إلى استئناف الحوار والمفاوضات بغية السعي إلى التوصل لحل سياسي.

وكانت الإمارات ومصر التي أطلقت السبت مبادرة حوار ليبية ليبية، حذرتا مساء الأربعاء من استمرار التصعيد العسكري، مؤكدة أن الحل السياسي هو الحل الوحيد الناجع للأزمة الليبية.