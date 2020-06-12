أزمة ليبيا تراوح.. جهود أوروبية لكف يد تركيا

تستمر الجهود الأوروبية من أجل تهدئة النزاع في ليبيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، أشار دبلوماسي أوروبي لـ"العربية" بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيطلبون من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الضغط على تركيا لوقف تدخلها في ليبيا والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين.

كما أوضح السفير الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه أو بلده، أن تدخل كل من تركيا وروسيا يؤجج النزاع الليبي. وأضاف أن كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا تسعى معا من أجل تفادي حرب إقليمية في ليبيا والعودة إلى مسار مؤتمر برلين الذي عقد يناير الماضي

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يشار إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين وبومبيو سيبحثون أزمات ليبيا والشرق الأوسط وتداعيات كوفيد19 ظهر الاثنين المقبل.

يأتي هذا في وقت تستمر تركيا على الرغم من ترحيبها بدعوات الأمم المتحدة لاستئناف الحوار بين الأطراف الليبية في تقديم الدعم العسكري إلى حكومة الوفاق في وجه الجيش اللبي.

جسر تركي جوي مع ليبيا

فقد أعلنت "الوفاق" أمس الخميس أن "تركيا أعلنت فتح جسر جوي مع ليبيا"، مضيفة أن "4 طائرات عسكرية تركية من نوع C130 هبطت في مصراتة"، مؤكدة أنها تحمل دعماً لوجستياً.

كما أضافت أن "13 طائرة تركية دخلت الأجواء الليبية الخميس".

وفي وقت سابق، الخميس، أفادت معلومات لـ"العربية" و"الحدث"، بأن 3 طائرات شحن عسكرية تركية كانت في طريقها إلى غرب ليبيا، موضحة أن طائرتين أقلعتا من إسطنبول والثالثة من قاعدة قونيا.

إلى ذلك أشارت إلى أن سفينة الشحن CIRKIC التي أبحرت من ميناء إسطنبول وحيدر باشا التركيين على التوالي والتي لم تتمكن فرقاطة يونانية تابعة لعملية ايريني من تفتيشها أو إيقافها، تقترب من موانئ غرب ليبيا.

في المقابل، تسعى الأمم المتحدة جاهدة إلى محاولة حض كل من حكومة الوفاق والجيش الليبي على استئناف الحوار والمفاوضات، بغية السعي إلى التوصل لحل سياسي في البلاد الغارقة في الحرب منذ سقوط نظام معمر القذافي.