عبير موسي تهاجم النهضة: يريدون تركيع تونس وبيعها

مرة جديدة، هاجمت النائبة التونسية ورئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، حركة النهضة، مؤكدة أنها تسعى إلى تركيع تونس وبيعها للمحور التركي القطري، بحسب تعبيرها.

إلى ذلك، اتهمتها خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعة بالتخطيط لعملية إرهابية تستهدفها أو تلفيق تهم لها، استباقاً لتمرير لائحة تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، التي كان حزبها قدمها قبل أيام.

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كما حذرت رئيسة "الدستوري الحر" من مؤامرة تحاك من قبل النهضة لاستهدافها، محملة رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ومدير مكتبه الحبيب خذر وحركة النهضة والدولة التونسية، مسؤولية سلامتها الجسدية.

ونبهت من احتمال وقوع جريمة تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى وجود تخطيط لتلفيق قضية بحقها على المقاس.

ميكروفون مفتوح

إلى ذلك أضافت أنها اكتشفت المخطط الذي يستهدفها أثناء حوار ثنائي بين النائبة عن حزب التيار الديمقراطي، سامية عبو، ونائب حركة النهضة، بشر الشابي، بعد انتهاء جلسة لجنة التشريع العام بالبرلمان تم نقلها على المباشر، نسيا خلالها أن الميكروفون بقي مفتوحاً.

وحسب ما تضمنه المقطع الذي بثته موسي، تعمدت سامية عبو شتم موسي ووصفتها بـ"المرتزقة" وتوّجهت لها بعبارات أخرى نابية، ليرد عليها الشابي قائلاً: "تجاهليها، أنا بصدد التحضير لتقديم شكاية ضدها في قضية إرهابية، وسنعد لها ملفات".

كما ذكرت موسي أنها لم تعد تشعر بالأمان والطمأنينة داخل البرلمان، وأن حياتها أصبحت مهددة، مشددة على أنه إذا لم يتم سحب الثقة من الغنوشي وتغيير ديوان البرلمان، ستحدث كارثة داخل البرلمان يتم تلفيقها للحزب الدستوري الحر للتخلص منه.

تصنيف الإخوان جماعة إرهابية

إلى ذلك، أعلنت موسي أن الكتل البرلمانية ستجتمع الاثنين لدراسة مشروع اللائحة التي تقدمت بها هذا الأسبوع، لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، مشددة "على استحالة إنجاز أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي في ظل وجود الإخوان في البلاد، الذين يريدون تركيع تونس وبيعها للمحور القطري التركي، وفق تعبيرها.

يذكر أن توتراً متصاعداً يسود العلاقة بين الحزب الدستوري الحر والنهضة، على خلفية اتهام الحزب للحركة بالإرهاب، ودعواته لتصنيف جماعة الإخوان على اللائحة السوداء، ومحاسبة رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

والأربعاء الماضي، قالت موسي خلال في جلسة مساءلة الغنوشي "لا يشرفنا أن تكون على رأس البرلمان التونسي"، مضيفة "قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالمياً".