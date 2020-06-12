عبير موسي تهاجم النهضة: يريدون تركيع تونس وبيعها

مرة جديدة، هاجمت النائبة التونسية ورئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي حركة النهضة، مؤكدة أنها تسعى إلى تركيع تونس، وبيعها للمحور التركي القطري بحسب تعبيرها.

إلى ذلك، اتهمتها خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعة بالتخطيط لعملية ارهابية تستهدفها او تلفيق تهم لها، استباقا لتمرير لائحة تصنيف جماعة الاخوان منظمة إرهابية، التي كان حزبها قدمها قبل أيام.

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كما حذرت رئيسة "الدستوري الحر" من مؤامرة تحاك من قبل النهضة لاستهدافها، محملة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومدير مكتبه الحبيب خذر وحركة النهضة والدولة التونسية، مسؤولية سلامتها الجسدية.

ونبهت من احتمال وقوع جريمة تحت قبة البرلمان مشيرة إلى وجود" تخطيط لتلفيق قضية بحقها على المقاس.

إلى ذلك، أعلنت موسي أن الكتل البرلمانية ستجتمع الاثنين لدراسة مشروع اللائحة التي تقدمت بها هذا الأسبوع، لتصنيف جماعة الاخوان منظمة إرهابية، مشددة "على استحالة إنجاز أي اصلاح اقتصادي أو اجتماعي في ظل وجود الإخوان في البلاد، الذين يريدون تركيع تونس وبيعها للمحور القطري التركي "وفق تعبيرها.