بعد تصريحات تبون.. رئيس النواب الليبي في الجزائر

بعد تلميح جزائري بالاستعداد لاستضافة مفاوضات ليبية، توجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى الجزائر، السبت، حيث استقبله نظيره رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين ووزير الخارجية، صبري بوقادوم.

وأتت تلك الزيارة بعد أقل من 24 ساعة على اعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة صحافية مع وسائل إعلام محلية أمس استعداد بلاده احتضان مفاوضات بين الليبيين.

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جلسات حوار

وقال تبون إن بلاده لا تمانع في انخراط دول الجوار الليبي "تونس ومصر " تحديداً في هذا المسعى مؤكدا قدرة الجزائر على إعادة تجربة اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي بين الليبيين.

كما أضاف أن جميع القبائل الليبية مستعدة للمشاركة في جلسات الحوار بالجزائر والاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي برئيس مؤقت وحكومة مؤقتة، مضيفا أن الجزائر ستدعم ليبيا تقنيا حتى تنظيم انتخابات.

إلى ذلك، اعتبر أن الوضع الليبي يسير باتجاه سيناريو مماثل لما حدث في سوريا، محذرا من تدهور الوضع، ومؤكداً أن الأطراف المتصارعة في سوريا هي نفسها التي تتصارع في ليبيا أيضاً.

يأتي هذا في وقت لم تتوصل الدعوات الدولية والأممية إلى وقف للنار في البلاد الغارقة في الحرب، لاسيما مع استمرار تركيا في دعم حكومة الوفاق عسكريا، وإرسال المرتزقة السوريين للقتال ضد الجيش الليبي، على الرغم من توقيعها اتفاق برلين القاضي بوقف التدخلات الخارجية، وحظر توريد السلاح.