رفع الحظر عن 19 ولاية.. الجزائر تخفف قيود كورونا

قالت الحكومة الجزائرية السبت إنها ستتخذ غدا مزيدا من الإجراءات لتخفيف القيود التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك بتقليص ساعات حظر التجول والسماح باستئناف حركة النقل العام في المدن وإعادة فتح المزيد من الشركات.

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وقال مكتب رئيس الوزراء إن الحكومة ستنهي حظر التجول في 19 ولاية وتقلص ساعاته في الولايات التسع والعشرين المتبقية بما في ذلك العاصمة الجزائر حيث سيبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة من صباح اليوم التالي، بدلا من السابعة مساء حتى السابعة صباحا.

وأضافت الحكومة أن الحافلات وسيارات الأجرة في المناطق الحضرية ستستأنف خدماتها بعدد محدود من الركاب إذ سيتعين على سيارات الأجرة ألا تقل أكثر من راكب واحد.

وسيتم إعادة فتح بعض الشركات مثل متاجر الملابس والأحذية وتأجير السيارات وصالونات تصفيف الشعر. وسمحت الحكومة الأسبوع الماضي باستئناف أعمال مثل صالونات الحلاقة المخصصة للرجال وأسواق الماشية.

كما قررت السلطات إنهاء إجازة مدفوعة الأجر مُنحت في مارس آذار إلى 50 في المئة من موظفي الدولة غير أن النساء الحوامل واللواتي يعُلن أطفالا سيواصلن هذه الإجازة.

وسجلت الجزائر حتى الآن 10810 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد و760 حالة وفاة.