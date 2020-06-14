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داخلية الوفاق: البدء بالتحقيق في واقعة احتجاز عمالة مصرية

المصدر: دبي - العربية.نت
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قالت وزارة داخلية حكومة الوفاق الليبية، مساء الأحد، إنه تم البدء بالتحقيق في واقعة احتجاز عمالة مصرية.

وكانت ميليشيات قوات الوفاق قد اعتقلت عشرات العمال المصريين في مدينة ترهونة، وقامت بتعنيفهم وتعذيبهم، بتهمة دعم الجيش الليبي والعمل في صفوفه.

وفي تصريحات لاحقة، قال وزير داخلية الوفاق لـ "بلومبيرغ" إن "مصر يمكن أن تلعب دوراً في حل أزمة ليبيا"، وإن حكومته "مهتمة بالعلاقة مع مصر".

وتعهد الوزير بالتحقيق في صحة فيديو يسيء للعمالة المصرية.

ومن جانبها، أعلنت مصر أنها تجري اتصالات لتأمين الإفراج الفوري عن عمالة مصرية اعتقلت في طرابلس على أيدي قوات الوفاق.

كلمات دالّة

#ليبيا, #عمالة, #مصر, #ترهونة
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