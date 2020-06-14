لقاء تركي - روسي اليوم لبحث الملف الليبي

أفادت قناة "سي إن إن ترك" أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو سيزوران إسطنبول اليوم.

وأشارت إلى أنهما سيلتقيان نظيريهما التركييّن لبحث الأوضاع في ليبيا.

كما سيتطرق الطرفان إلى الملف السوري.

وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الذي زار الجزائر، قال إن الرئيس الجزائري اطلع على إعلان القاهرة، ووعد ببذل قصارى جهده للم شمل الليبيين.

وكانت الخارجية الأميركية أكدت في تصريحات لـ"العربية" و"الحدث" أن المحادثات السياسية والأمنية التي تقودها الأمم المتحدة ومباحثات برلين هي الأطر المتفق عليها دوليًا لمتابعة حل الأزمة الليبية.

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وقالت الخارجية الأميركية إنه يجب إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، مشددة على أن جميع الجهات الخارجية سحب معداتها العسكرية من ليبيا.

وأعربت الخارجية الأميركية عن تقديرها لجهود القاهرة في إعلان مبادرة لوقف النار في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، داعية جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط بجدية في محادثات 5+5.

وأشارت واشنطن إلى أن الوجود العسكري الروسي في الجفرة وسرت لا يساعد على حل أزمة ليبيا.