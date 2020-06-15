الاتحاد الإفريقي يندد بالتدخلات الخارجية في ليبيا

أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عن قلقه من استمرار الأزمة في ليبيا، مؤكداً ضرورة إيجاد حلول مستدامة للقضايا العالقة في إطار تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي لإيقاف النزاعات المسلحة في القارة، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

وجدد المشاركون في أعمال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، برئاسة الجزائر، إدانتهم لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤون السلام والأمن في إفريقيا، مما يقوض السيادة الوطنية وجهود السلام.

موضوع يهمك قالت وزارة داخلية حكومة الوفاق الليبية، مساء الأحد، إنه تم البدء بالتحقيق في واقعة احتجاز عمالة مصرية.وكانت ميليشيات... داخلية الوفاق: البدء بالتحقيق في واقعة احتجاز عمالة مصرية المغرب العربي

وأكد البيان في ذات السياق ضرورة ضمان أن يكون كل دعم خارجي لجهود السلام والأمن في القارة الإفريقية منسقاً وموجهاً بشكل جيد نحو تحقيق أهداف الاتحاد الإفريقي وأولياته، في إطار أجندة الاتحاد الإفريقي لإيقاف النزاعات المسلحة في إفريقيا.

وأكد مجلس السلم والأمن الإفريقي العزم على استخدام جميع الوسائل اللازمة لتخليص إفريقيا من ويلات الإرهاب والجماعات المسلحة وشبكات دعمها. ودعا من جديد إلى الحظر العاجل لجميع مصادر الأسلحة والتمويل، مشيراً إلى صلاتها بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والاختطاف مقابل الفدية.

وشدد أيضاً على ضرورة تنفيذ حلول مستدامة لسلام واستقرار دائمين في إفريقيا من خلال معالجة القضايا العالقة في القارة، وكل الأسباب الجذرية لنزوح اللاجئين عن أراضيهم والمشردين داخلياً.

من جهة أخرى، دان البيان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية على القارة السمراء ولاسيما الهجمات الأخيرة في تشاد ونيجيريا والصومال والموزمبيق، التي قال إنها تؤثر سلباً على جهود الاستجابة لمواجهة فيروس كورونا.