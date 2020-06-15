المسماري: تعذيب العمالة المصرية تم في مقر ميليشيا الحزم بمصراتة

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن "تعذيب العمالة المصرية تم في مقر ميليشيا الحزم التابعة للوفاق في مصراتة".

وقال المسماري إن "الجيش الليبي حدد مكان تصوير تعذيب العمالة المصرية".

واعتقلت ميليشيات قوات الوفاق عشرات العمال المصريين في مدينة ترهونة، وقامت بتعنيفهم وتعذيبهم، بتهمة دعم الجيش الليبي والعمل في صفوفه.

وقال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، عن فيديو تعذيب مصريين في ليبيا، إن رسالة الرد ربما تكون "عملية".

وشنّت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، هجوماً حاداً ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد انتشار مقاطع تكشف تعرض بعض العمالة المصرية للتعذيب في ليبيا.

وأضافت أبو السعد، خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة الدكتور عبدالعال: "المصريون ليسوا 100 مليون مواطن، بل 100 مليون جندي مصري، وعليه (أردوغان) أن يعي أنّه أمام شعب بأكمله يدافع عن أولاده".

من جانبه، رد رئيس مجلس النواب، قائلا: "انتظري، ربما الرسالة ستكون عملية".

وأعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، أن واقعة الاعتداء على العمال المصريين على يد ميليشيا الوفاق في ليبيا "لن تمر مرور الكرام".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزير الهجرة المصرية، ردا على طلبات إحاطة في البرلمان المصري بخصوص الواقعة، إن مصر لن تصمت على أي تجاوزات أو اعتداءات على عمالها في الخارج وستتخذ موقفا عمليا للرد، مضيفه أنه أثناء الأزمات تزداد شراسة الحرب الموجهة ضد مصر من جانب بعض المتربصين الذين يحاولون الإساءة وإشعال الفتنة بينها وأشقائها.