فرنسا: تكثيف التدخل التركي في ليبيا غير مقبول ويجب أن ينتهي

اعتبرت فرنسا، اليوم الاثنين، أن التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا، خاصة تكثيف الدعم التركي لحكومة الوفاق، غير مقبول ولا بد أن ينتهي.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن "حكومة الوفاق الوطني في ليبيا تواصل الهجوم بدعم تركي هائل رغم الموافقة على بحث وقف لإطلاق النار".

من جهته، قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، لوكالة "رويترز" إن فرنسا تريد إجراء محادثات مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمناقشة دور تركيا "العدواني" و "غير المقبول" على نحو متزايد، مما يسلط الضوء على زيادة التوتر بين أنقرة وباريس.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن عززت تركيا وجودها في ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق.

موضوع يهمك أكد وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، الاثنين، أن "الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات التركية في ليبيا".وقال دندياس إن... اليونان: الاتحاد الأوروبي يدين الانتهاكات التركية في ليبيا المغرب العربي

واتهم مسؤول رئاسي فرنسي، في حديث لـ"رويترز" اليوم تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي بخرق حظر فرضته الأمم المتحدة على تسليح ليبيا وبزيادة وجودها البحري قبالة ساحلها.

وقال المسؤول: "أصبحت تلك التدخلات تسبب مشكلات كبيرة.. والوضع يتعثر على الرغم من جهودنا. هذا الموقف العدواني بشكل متزايد غير مقبول".

وأضاف: "من المفترض أن تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي لذا لا يمكن استمرار ذلك".

وعندما سئل عن رأي باريس، قال المسؤول الفرنسي إنه سيتم إجراء محادثات خلال الأيام المقبلة مع تركيا وشركاء حلف شمال الأطلسي الآخرين لبحث الموقف.

ويعقد وزراء دفاع حلف الأطلسي محادثات هذا الأسبوع.

وتشهد العلاقات بين تركيا وفرنسا توتراً بالفعل بسبب عدد من القضايا تتراوح من سوريا إلى التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط.