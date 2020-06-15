ليبيا.. الأتراك يسعون لاستخدام قاعدتي الوطية ومصراتة البحرية

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الاثنين عن مصدر تركي كشفه أن أنقرة وحكومة الوفاق الليبية تبحثان إمكانية استخدام تركيا لقاعدتين عسكريتين في ليبيا، في تثبيت لوجود تركي دائم في منطقة جنوب المتوسط.

موضوع يهمك قال مجلس النواب الليبي إن تدخل تركيا يسعى لتحويل ليبيا لساحة حرب إقليمية، داعياً المجتمع الدولي لوقف التدخل التركي في... "النواب الليبي": تركيا تسعى لتحويل ليبيا لساحة حرب إقليمية المغرب العربي

ولم تُتخذ قرارات نهائية بعد بشأن الاستخدام التركي العسكري المحتمل لقاعدة مصراتة البحرية وقاعدة الوطية الجوية، التي استعادت حكومة الوفاق، المدعومة من تركيا، السيطرة عليها مؤخراً.

وانسحبت قوات الجيش الوطني الليبي مؤخراً من عدة مواقع.

من جهتها، قالت تركيا الأسبوع الماضي إنها قد توسع "تعاونها" مع الوفاق في ليبيا بصفقات في مجالي الطاقة والبناء فور انتهاء الصراع.

وقال المصدر لـ"رويترز" مشترطاً عدم نشر هويته: "استخدام تركيا للوطية.. على جدول الأعمال".

وأضاف: "وقد يكون من الممكن أيضاً أن تستخدم تركيا قاعدة مصراتة البحرية".