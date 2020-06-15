"النواب الليبي": تركيا تسعى لتحويل ليبيا لساحة حرب إقليمية

قال مجلس النواب الليبي إن تدخل تركيا يسعى لتحويل ليبيا لساحة حرب إقليمية، داعياً المجتمع الدولي لوقف التدخل التركي في البلاد.

وأضاف أن الوضع ينذر بكارثة ستطال أوروبا، مثمنا الموقف الفرنسي من التدخل التركي بليبيا.

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وصعّدت باريس موقفها الأحد تجاه التدخلات التركية في ليبيا، واصفة إياها بـ"غير المقبولة" ومؤكدةً أنّ "فرنسا لا يمكنها السماح بذلك"، وفق ما صدر عن قصر الرئاسة "الإليزيه".

وقالت فرنسا، التي تكثف منذ أشهر انتقاداتها للأطماع الإقليمية التركية، إنها لاحظت "سياسة أكثر عدوانية وتصلباً من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح".

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنّ "الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك".

وأوضحت أن الرئيس إيمانويل ماكرون تباحث بهذا الشأن خلال الأسبوع الماضي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب "وستجري مباحثات خصوصاً خلال الأسابيع المقبلة مع شركاء حلف شمال الأطلسي المنخرطين ميدانياً".