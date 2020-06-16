عبير موسي للعربية: الإخوان في تونس يتلقون دعما خارجيا

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي للعربية والحدث إن اللائحة المقدمة للبرلمان وتنص على اعتبار تنظيم الإخوان حركة إرهابية، شهدت اعتراضا من ممثل "الإخوان" ومحاولاتٍ لإقناع المتقدمين باللائحة بأنها ستساهم بتقسيم الشعب التونسي.

وأضافت عبير موسي أن هناك أموالاً أجنبية تصل لتونس لدعم تنظيم الإخوان، وأشارت إلى أن لائحة تصنيف تنظيم الإخوان على لائحة الإرهاب ستمنع أيَّ دعمٍ عنه.

وأوضحت عبير موسي أن حركة النهضة تقدم نفسَها كحزبٍ مدني لكنها في الأصل مرتبطة بجماعة الإخوان، وذلك في محاولة منها لجذب أصوات التونسيين.

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وكانت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" قد أكدت في وقت سابق أن "حركة النهضة إخوانية مرتبطة بالإرهاب".

وقالت إن "حركة النهضة تكذب على التونسيين منذ عام 2011، ونريد كشف حقيقة ارتباط حركة النهضة بالإرهاب".

ودعت موسي وزارة العدل "للتحقيق بشفافية في نشاطات النهضة"، وحثت التونسيين على الشجاعة في مواجهة الحركة.

وشددت موسي على أن "تونس تعيش وضعاً ضبابياً بسبب سياسة الحكومة"، مشيرة إلى "فساد في وزارة العدل التي تسيطر عليها حركة النهضة".

وأكدت أن نواب حركة النهضة "يتنقلون ليلاً في سجون تونس"، متهمة مصلحة السجون بأنها "تسهل زيارة نواب النهضة لإرهابيين معتقلين".

وكشفت موسي مجددا أنها "قابلت مكتب مكافحة الإرهاب للنظر في التهديدات" التي تلقتها.