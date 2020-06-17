رئيس المخابرات ووزراء أتراك في طرابلس.. تعاون ثنائي

"لبحث التعاون الثنائي".. تحت هذا العنوان التقى رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في طرابلس، الأربعاء، وفدا تركيا رفيع المستوى يضم كلا من وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخزينة والمالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، بالإضافة إلى رئيس المخابرات هاكان فيدان.

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وتناول الاجتماع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الوفاق، في وقت تتهم تركيا بالسعي لتوسيع "سيطرتها وأطماعها في البلاد، بحسب ما أكد في مقابلة النائب الليبي علي التكبالي في مقابلة سابقة مع العربية.نت

إلى ذلك، بحث الطرفان مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر الماضي خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية.

يأتي هذا الاجتماع وسط توتر أوروبي تركي متصاعد، واتهامات لأنقرة بعرقلة عملية "أيرني" لمراقبة حظر الأسلحة عبر المتوسط لا سيما إلى ليبيا، فضلا عن استمرارها في نقل المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب فصائل الوفاق ضد الجيش الليبي بحسب ما أكد اليوم أيضا المرصد السوري لحقوق الإنسان، بما يقوض المساعي الدولية من أجل حث الأطراف المتصارعة على العودة إلى طاولة المفاوضات.