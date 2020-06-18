الجيش الليبي يكشف انتهاك ميليشيات الوفاق لحقوق الإنسان

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، عن انتهاكات للقانون الإنساني تقوم بها الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسماري على "فيسبوك" فيديو يوثق هذه الانتهاكات من خلال استخدام سيارات إسعاف في عمليات إرهابية.

كما بث المسماري فيديو آخر يظهر تعذيبا وانتهاكا لحقوق الإنسان من قبل الميليشيات في مدينة مصراتة ضد أهالي تاورغاء.

والثلاثاء، أقرت حكومة الوفاق في طرابلس لأول مرة بحدوث انتهاكات في مدينة ترهونة الليبية. وقال وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشآغا، إن ما قام به عناصر تابعون للمؤسسات الأمنية يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، بحسب ما نقلت قناة ليبيا الأحرار.

وندد رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني بالانتهاكات الخطيرة في ملف حقوق الإنسان التي جرت على أيدي الميليشيا المدعومة من تركيا، بعد دخولها مدن المنطقة الغربية، مستنكراً ما حصل على أيديها من خراب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة هناك.

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رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، محمد المصباحي، من جهته، قال في مقابلة حصرية مع قناة "الحدث"، إن أكثر من 4 آلاف عنصر من جبهة النصرة والمتطرفين الموالين لتركيا دخلوا ترهونة، ما تسبب بنزوح الآلاف من المدنيين، فيما تعرض من تبقوا في المدينة للقتل.

وكان المسماري قد أعلن أن الجيش سينتهج استراتيجية جديدة لدخول العاصمة طرابلس، تعتمد على التمهيد الناري من خلال المدفعية والطيران الحربي.