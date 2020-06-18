ليبيا.. وصول وحدات الدعم المركزي للجيش من بنغازي إلى سرت

أفادت مصادر عسكرية ليبية بوصول وحدات من "قوات الدعم المركزي" من مدينة بنغازي إلى سرت الليبية بهدف تأمين المدينة وانتقال وحدات الجيش الليبي إلى الخطوط الأمامية في الجبهات حيث تدور المواجهات مع الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة تركياً.

وتشهد مدينة سرت استقراراً أمنياً ملحوظاً بعد وصول تعزيزات عسكرية للجيش الوطني الليبي، بحسب مصادر قناتي "العربية" و"الحدث".

وأكدت المصادر استمرار الهدوء الحذر بمناطق غرب سرت والمحطة البخارية وبوابة الثلاثين، فيما لا تزال تشكيلات ميليشيات الوفاق المدعومة تركياً مستمرة في إرسال التعزيزات من كتائب مدينة مصراتة إلى بوقرين والوشكة.

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وتركز الميليشيات المدعومة من حكومة الوفاق حملتها الآن على اقتحام مدينة سرت الساحلية. ومطلع هذا الأسبوع اندلعت اشتباكات عنيفة قرب مدينة سرت.

وتتيح السيطرة على سرت الوصول إلى حقول النفط الشاسعة في البلاد التي يؤمنها الجيش الوطني الليبي.

كما قال مسؤول تركي لوكالة "رويترز" إن روسيا وتركيا أجلتا محادثاتهما عالية المستوى بشأن ليبيا، كان من المقرر إجراؤها في اسطنبول الأحد، بسبب خلاف يتعلق بمسعى حكومة الوفاق لاستعادة السيطرة على سرت.

وسرت، الواقعة تقريبا في منتصف المسافة بين طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق وبنغازي التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، هي أقرب المدن لموانئ تصدير الطاقة الرئيسية في ليبيا.

وسيطر الجيش على المدينة في يناير/كانون الثاني الماضي، وأصبحت الخطوط الأمامية الجديدة للصراع إلى الغرب منها مباشرة.