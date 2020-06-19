صورة محمد مرسي تثير تلاسنا وفوضى في برلمان تونس

شهدت جلسةُ مجلس النواب، حالةً من الفوضى وتلاسناً بعدما رفع نواب النهضة صورةً للرئيس المصري السابق محمد مرسي.

تلاسن وفوضى تحت قبة البرلمان التونسي بسبب صورة #محمد_مرسي.. والنائبة #عبير_موسي: هذا تحدي للدولة التونسية من جماعة #الإخوان#العربية pic.twitter.com/UnBGmrsddj — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) June 18, 2020

نوابٌ في البرلمان من بينهم عبير موسي، عبروا عن رفضهم التام لهذا التصرف، مؤكدين أن البرلمانَ للشعب التونسي وليس لجماعة الإخوان المحظورة، مرددين هتافات "برلمان تونسي وموش خوانجي" و"البرلمان لن يكون إخوانيا" و"لا لأخونة البرلمان".

وكان البرلمان قد واصل الأربعاء جلسة عامة، للنظر في مشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وحملت رئيسة الدستوري الحر عبير موسي في نقطة تدخل، النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي، مسؤولية رفع صور لزعيم الإخوان محمد مرسي في البرلمان، لترد عليها الشواشي قائلة "لم نحرمك من وضع صورة أمامك"، في إشارة إلى صورة الزعيم الحبيب بورقيبة.

وفي الأثناء عمد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف إلى رفع صورة مرسي في وجه نواب الدستوري الحر الذين أجابوه بترديد شعارات "برلمان تونسي وموش خوانجي" و"البرلمان لن يكون إخوانيا" و"لا لأخونة البرلمان".

ومن جهته، عبر رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي عن رفضه رفع صورة مرسي في البرلمان التونسي، طالبا من نواب الكرامة رفعها في بيوتهم، داعيا إلى سحبها حتى يتم استكمال أشغال الجلسة العامة. وقد اضطر نواب ائتلاف الكرامة إلى سحب الصورة بعد تدخل رؤساء مختلف الكتل النيابية.