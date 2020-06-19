فتوى تكفيرية للغرياني: يجوز قتل أسرى الجيش الليبي

قال: " يجوز للمقاتلين أخذ أموالهم غنائم لأنفسهم وليس لحكومة السراج".. المفتى الإخواني المعزول صادق #الغرياني يفتي بقتل أسرى الجيش الوطني الليبي#ليبيا#العربية pic.twitter.com/qv4Fop9fD4 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) June 18, 2020

قال مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني في فتوى جديدة تضاف لفتاويه المثيرة للجدل، أنه يتوجب معاملة أسرى الجيش الوطني الليبي معاملة التتار والمغول ولا يجوز تطبيق شرع الله عليهم فيما يتعلق بالتعامل مع الأسرى وأنه يجب تطبق أحكام أخرى عليهم.

وأباح الغرياني للمسلحين الذين يقاتلون في صفوق حكومة الوفاق أخذ غنائمهم وليس الحكومة.

في السياق أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، بوجود 10 آلاف محتجز في مراكز خاضعة لمجموعات مسلحة.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى تشكيل آلية تحقيق دولية.

قبل ذلك كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، عن انتهاكات للقانون الإنساني تقوم بها الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.

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ونشرت الصفحة الرسمية للمسماري على "فيسبوك" فيديو يوثق هذه الانتهاكات من خلال استخدام سيارات إسعاف في عمليات إرهابية.

كما بث المسماري فيديو آخر يظهر تعذيبا وانتهاكا لحقوق الإنسان من قبل الميليشيات في مدينة مصراتة ضد أهالي تاورغاء.