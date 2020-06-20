الوفاق ترفض اجتماعاً عربياً حول الأزمة الليبية

فيما التحركات العربية قائمة لوقف النار في ليبيا، وصولاً لحل سياسي ومنع التدخلات الخارجية، رفضت حكومة الوفاق الليبية دعوة مصر لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية الأسبوع المقبل.

واعتبرت خارجية الوفاق أن الاجتماع المغلق عبر الفيديو لا يصلح لمناقشة ملفات شائكة تحتاج إلى مداولات ونقاشات معمقة.

وكانت مصر طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من أجل بحث تطورات الأوضاع ليبيا.

يأتي ذلك فيما كشفت وسائل إعلام ليبية عن زيارة رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، للجزائر اليوم رفقة وزير الداخلية.

وتأتي الزيارة بعد أن أبدى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، استعداد بلاده للوساطة لإيجاد مخرج سياسي ورفض الحلول العسكرية للأزمة الليبية والتدخلات الخارجية فيها.

يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، كان قد التقى تبون قبل أيام لبحث الأزمة الليبية.

وكان السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، أكد الجمعة أن الأمانة العامة تلقت طلباً من وفد مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس.

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وقال الأمين المساعد، إنه يجري حاليا التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان) لتحديد موعد الاجتماع، والمتوقع له أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب عدة دول.

يأتي ذلك فيما قال عبد الهادي لحويج، ‎وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية، إن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ما وصفه بالاستعمار التركي للأراضي الليبية، مؤكدا أن حكومة السراج حكومة غير دستورية ومنتهية الصلاحية.

وأضاف لحويج أنه على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي تحديداً الاضطلاع بدورهما فيما يتعلق بالممارسات التركية في ليبيا، لأن المرتزقة الذين نقلتهم أنقرة إلى ليبيا يشكلون تهديدا لأمن أوروبا أيضا.