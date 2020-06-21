بعد أيام على تهديد القاعدة.. اشتباك مسلح بالجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، أن عسكرياً قتل في اشتباكات مسلحة مع جماعة إرهابية بمنطقة قعدة الحجر، ببلدية طارق بن زياد، الواقعة في محافظة عين الدفلى شمال البلاد.

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وأوضحت الوزارة في بيان أن "مفرزة للجيش الوطني"، اشتبكت مساء السبت، مع جماعة إرهابية مسلحة، ما أسفر عن مقتل العريف المتعاقد "زناندة مصطفى"، أثناء أدائه واجبه الوطني. وأضافت أن "مفارز الجيش الوطني المشاركة في العملية التي لا تزال متواصلة، اتخذّت كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قصد تطويق وتمشيط المنطقة وملاحقة هؤلاء المجرمين".

مقتل دروكدال

يأتي ذلك بعد أسبوعين، من مقتل زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب، الجزائري عبد المالك دروكدال في عملية للقوات الفرنسية شمال مالي.

والخميس الماضي، أكد تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب" مقتل زعيمه، الذي أعلنت فرنسا تصفيته مطلع حزيران/يونيو الحالي، في تسجيل صوتي نقله موقع "مؤسسة الأندلس"، الذراع الإعلامية للتنظيم. وتوعد قيادي في التنظيم، عُرّف عنه باسم أبو عبد الإله أحمد، بمواصلة القتال ضد القوات الفرنسية ودول في المنطقة.

يذكر أن الجزائر تلاحق منذ سنوات تنظيمات إرهابية أبرزها القاعدة، ونشرت لهذا الغرض آلاف الجنود على الحدود مع مالي وليبيا وتونس والنيجر، بعد ازدياد نشاط جماعات متشددة متمركزة خاصة في دول الساحل والصحراء.