حكماء ليبيا: حكومة الوفاق ليست شرعية ونرحب بموقف مصر

بعدما أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن التدخل العسكري إذا حصل في ليبيا سيعتبر شرعياً، أكد مسؤول بمجلس حكماء ليبيا، الأحد، أن موقف مصر ليس بغريب ومرحب به.

وقال الشيخ السنوسي الحليق الزويد نائب رئيس المجلس الأعلى لحكماء ليبيا في مقابلة مع "العربية/الحدث"، "لا نريد أن تكون أراضينا ساحة معارك دولية".

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كما أكد أن حكومة الوفاق ليست شرعية بل البرلمان الليبي هو الجهة الشرعية للبلاد، مضيفاً "مشكلتنا مع أردوغان وليس الشعب التركي".

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان المجلس الأعلى للقبائل الليبية الذي ثمن "دعم مصر للشعب الليبي لمواجهة الغزو التركي"، وطالب بالدعم المصري المباشر للجيش وللقضاء على الفوضى.

كما اعتبر أن "مساعدة مصر مهمة للحفاظ على الأمن القومي العربي".

التدخل التركي يدعم الإرهاب في إفريقيا

وقال المجلس الأعلى للقبائل الليبية إن دعم تركيا للتنظيمات الإرهابية هدفه تمكين الإخوان. وقال المجلس في بيان، الأحد، إن "التدخل التركي يهدف لدعم الإرهاب في إفريقيا".

كما أوضح أن "الحل السياسي يبدأ بطرد الغزاة ونزع سلاح الميليشيات"، مؤكداً أن "الحل يكون بتوافق ليبي دون تهميش أو إقصاء".

هذا وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد شدد في خطاب، السبت، على أن أي تدخل مصري مباشر بليبيا بات شرعياً في إطار حق الدفاع النفس، معبراً أيضاً عن جاهزية بلاده لتدريب القبائل الليبية لحماية نفسها من الميليشيات والمتطرفين.

كما أكد أن السيسي الجيش المصري قادر على الدفاع عن البلاد داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود بلاده الغربية، مشدداً على أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.