قرقاش: نتفق مع فرنسا على أهمية الحل السياسي في ليبيا

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الأحد، لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا وخاصة في سرت.

وقال في تغريدة نشرها على "تويتر"، "أجريت مشاورات مثمرة مع أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية حول ليبيا".

موضوع يهمك بعد إعلان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن التدخل العسكري إذا حصل في ليبيا سيعتبر شرعياً، أكد مستشار رئيس مجلس النواب... مستشار عقيلة صالح: نراهن على الموقف العربي لوقف تركيا المغرب العربي

كما أكد أنهم "متفقون تماما مع الأصدقاء الفرنسيين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفظا لأرواح المدنيين وخاصة في سرت".

وتابع "نضم صوتنا إلى الموقف الفرنسي الواضح بشأن التدخلات الأجنبية وأولوية الحل السياسي الجامع للليبيين".

أجريت مشاورات مثمرة مع أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية حول ليبيا.

متفقون تماماً مع الأصدقاء الفرنسيين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا لأرواح المدنيين وخاصة في سرت.

نضم صوتنا إلى الموقف الفرنسي الواضح بشأن التدخلات الأجنبية، وأولوية الحل السياسي الجامع للليبيين. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 21, 2020

وقبل أيام، صعدت باريس موقفها تجاه التدخلات التركية في ليبيا، واصفة إياها بـ"غير المقبولة"، ومؤكدة أن "فرنسا لا يمكنها السماح بذلك"، وفق ما صدر عن قصر الإليزيه.

وقالت إنّها "سياسة أكثر عدوانية وتصلبا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح". مضيفة أنّ "الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك".

طلب تدخل مصري

إلى ذلك، أفادت مصادر برلمانية ليبية، الأحد، بأن مجلس النواب الليبي سيعقد خلال أيام جلسة طارئة لطلب تدخل مصري في مواجهة تدخلات وأطماع تركيا.

وقالت المصادر إن تركيا لا تستطيع السيطرة على مواقع النفط الليبية.

يذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كان قد شدد في خطاب السبت على أن أي تدخل مصري مباشر بليبيا بات شرعياً في إطار حق الدفاع النفس، معبراً أيضاً عن جاهزية بلاده لتدريب القبائل الليبية لحماية نفسها من الميليشيات والمتطرفين.

كما أكد أن السيسي الجيش المصري قادر على الدفاع عن البلاد داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود بلاده الغربية، مشدداً على أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.