ليبيا.. انقطاع الكهرباء يفجر الغضب في طرابلس

تصاعدت حدة أزمة انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة طرابلس، ما أثار غضب واحتقان المواطنين ودفعهم للخروج في احتجاجات ضد حكومة الوفاق الوطني.

ورغم حظر التجول، تجمع عشرات الليبيين اليوم الأحد أمام مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، للتنديد بتردي خدمة الكهرباء، رافعين شعارات "لا للحلول المؤقتة نعم للحلول الجذرية" و"الكهرباء من حقوقنا"وأخرى مناهضة لحكومة الوفاق وللشركة العامة للكهرباء، مطالبين بتحسين الخدمات العامة.

وسجلت عدة مناطق بالعاصمة طرابلس، خلال الأيام الماضية، معدلا غير مسبوق لانقطاع التيار الكهربائي، حيث عانت بعض الأحياء من انقطاع تجاوز الـ20 ساعة، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وشدد أحد المحتجين في مقطع فيديو، على أن هذا الوضع بات مرفوضا وغير مبرر، مشيرا إلى أن سكان العاصمة طرابلس يعيشون أصعب أيام حياتهم بسبب الانقطاع اليومي للكهرباء في ظل ارتفاع شديد في درجات الحرارة، مشيرا إلى إخفاق الشركة العامة للكهرباء والسلطات ووجود تقصير في حل ومعالجة الأزمة، لافتا إلى وجود محاباة في توزيع الكهرباء داخل مناطق دون أخرى.