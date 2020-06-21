مجلس مشايخ ليبيا: يجب تحرير الحدود من المحتل التركي

في الوقت الذي تواصل فيه تركيا ضخ السلاح والمرتزقة إلى ليبيا، في تدخل سافر بشؤون البلاد، تتوالى المواقف الرافضة لسلوك أنقرة وتأجيجها نار الحرب في ذاك البلد.

موضوع يهمك جددت اليونان الأحد دعوتها إلى حل سياسي للأزمة الليبية، مؤكدة على ضرورة وقف إطلاق النار في البلاد التي مزقتها الحرب.وشدد... اليونان: ندعم سعي مصر لحل سياسي في ليبيا العرب و العالم

فقد أعلن مجلس مشايخ وأعيان ليبيا لقناة "الحدث"، رفضه التام للتصرفات التركية في بلاده، مؤكداً على أن الحدود خط أحمر ويجب تحريرها من المحتل العثماني، بحسب تعبيره.

كما أعرب المجلس عن ترحيبه بالدعم المصري والعربي ضد الاحتلال التركي لليبيا، معتبراً أن تركيا تستنزف ثروات الليبيين.

"مصر تدرك خطورة التدخل التركي"

وأتى إعلان المجلس في وقت اعتبر فيه الجيش الوطني الليبي، الأحد، أن مصر تدرك خطورة التدخل التركي في البلاد، مؤكداً أن هدف تركيا السعي للسيطرة على العاصمة طرابلس وتحقيق أهدافها الاقتصادية. وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، خالد المحجوب، إن مصر تدرك جيدا خطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية.

كما أكد أن مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا لا تركيا التي ترسل المرتزقة السوريين للسيطرة على العاصمة طرابلس، وتحقيق أهدافها الاقتصادية، بحسب تعبيره.

تدخل عسكري مصري مباشر

أتى ذلك، بعد أن كررت القاهرة في وقت سابق اليوم على لسان وزير الخارجية، سامح شكري، تأكيدها أن أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى رداً مناسباً. وقال شكري في مقابلة مع العربية إن "الحل العسكري في ليبيا هو الخيار الأخير لمصر للدفاع عن أمنها".

كما شدد على رفض مصر محاولة توسع تركيا في ليبيا، مشيراً إلى أن "أنقرة تتوسع في سوريا والعراق وليبيا مخالفة الشرعية الدولية".

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان لوّح مساء السبت، بـ"تدخل عسكري مباشر" في ليبيا إذا واصلت فصائل حكومة الوفاق الوطني التقدّم نحو سرت، المدينة الاستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.