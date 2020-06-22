واشنطن: يجب وقف النار فورا في ليبيا واستئناف المفاوضات

شدد مجلس الأمن القومي الأميركي، الإثنين، على ضرورة وقف النار والتصعيد العسكري من أي جهة أتى، واستئناف المفاوضات فورا في ليبيا.

موضوع يهمك أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء الأحد، عن منطقة للحظر الجوي في محيط سرت بطول 200... فرض حظر جوي بمحيط سرت.. الجيش الليبي: لن نتركها لتركيا المغرب العربي

وقال في تغريدة نشرها على موقعه الرسمي في "تويتر"، "يجب بناء العملية السياسية في ليبيا على اساس محادثات 5+5 ومبادرة القاهرة ومسار برلين".

كما أضاف "نعارض التصعيد العسكري في ليبيا من أي طرف كان"

في غضون ذلك، تواصل تركيا ضخ المرتزقة المقاتلين لدعم ميليشيات الوفاق، حيث أعلن مصدر بمطار مصراتة ليل الأحد الإثنين، وصول طائرة من تركيا على متنها 129 مقاتلا.

The United States strongly opposes military escalation in #Libya - on all sides. We urge parties to commit to a ceasefire and resume negotiations immediately. We must build on progress made through the UN‘s 5+5 talks, the Cairo Initiative, and the Berlin process. — NSC (@WHNSC) June 22, 2020

هذا ومن المقرر أن تستضيف لاحقا جامعة الدول العربية الاجتماع القادم للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين حول ليبيا، والذي سيعقد على مستوى كبار المسئولين.

إعلان القاهرة

وفي هذا السايق، قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن الاجتماع، الذي يجري تنظيمه بالتنسيق مع بعثة الدعم الأممية في ليبيا، سيعد الثالث للجنة المتابعة منذ إطلاق أعمالها في الاجتماع الوزاري الذي عقدته أطراف عملية برلين في ميونيخ يوم 16 فبراير/شباط الماضي، وذلك بهدف الوقوف على مسار تنفيذ الأهداف والالتزامات التي وردت في خلاصات مؤتمر برلين، والعمل في سبيل توحيد الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية.

كما ينعقد الاجتماع في ظل حراك مهم في جهود استئناف عملية سياسية جامعة بين الأطراف الليبية، وخاصة في أعقاب صدور إعلان القاهرة، وغيره من المبادرات المطروحة لدفع الحوار بين الليبيين، بغية التوصل إلى تسوية متكاملة للوضع في ليبيا بمسارتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، على النحو الذي تم التوافق عليه في مؤتمر برلين، ووفق القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، وبشكل يحافظ على سيادة واستقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.