دعماً للوفاق.. طائرة تركية تحمل 129 مرتزقاً تصل مصراتة

بعد يوم من إعلان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن التدخل العسكري إذا حصل في ليبيا سيعتبر شرعياً، تتجاهل تركيا كل ال دعوات لو قف تدخلها في ليبيا و تواصل ضخ المرتزقة المقاتلين لدعم ميليشيات الوفاق ، حيث أعلن مصدر بمطار مصراتة الأحد، وصول طائرة من تركيا على متنها 129 مقاتلا من المرتزقة.

وأمس السبت، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد المرتزقة المقاتلين في ليبيا، وكذلك ارتفاع حصيلة أعداد الوفيات بينهم.

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وقال المرصد إن 417 من المرتزقة الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا قُتلوا خلال المعارك، ومن بين القتلى نحو 30 طفلاً في صفوف القوات الموالية لحكومة الوفاق.

مجموعات جديدة من المرتزقة السوريين

كما أعلن المرصد عن نقل مجموعات جديدة من المرتزقة إلى ليبيا خلال الأيام الماضية، وعودة نحو 2600 من المرتزقة إلى سوريا مؤخرا.

وبحسب المرصد، وصل عدد المرتزقة المقاتلين في ليبيا إلى نحو 15 ألفا، من بينهم نحو 300 طفل بين الرابعة عشر والثامنة عشر من العمر وغالبيتهم من فرقة السلطان مراد.

في حين وصل نحو 1800 من المرتزقة إلى معسكرات التدريب التركية، تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا.

يذكر أن تركيا تستمر في ضخ المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من مرة، فضلاً عن استمرارها في نقل السلاح إلى ميليشيات حكومة الوفاق التي تقاتل ضد الجيش الليبي، على الرغم من الدعوات الدولية للتمسك بحظر توريد السلاح إلى البلاد.

يأتي هذا في وقت تسعى الأمم المتحدة جاهدة إلى محاولة حض كل من حكومة الوفاق والجيش الليبي على استئناف الحوار والمفاوضات، بغية السعي إلى التوصل لحل سياسي.