اللجنة الدولية حول ليبيا تدعو لسحب المرتزقة والأجانب

عقدت لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا اجتماعها الثالث على مستوى كبار المسؤولين برئاسة مشتركة بين الجامعة العربية والبعثة الأممية في ليبيا.

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واستعرض الاجتماع التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ توصيات مؤتمر برلين وجهود اللجنة، دعما لتسوية شاملة ودائمة وسلمية بقيادة ليبية للصراع تحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة التزام جميع أعضاء عملية برلين بشكل صارم بكافة التزاماتهم وتعهداتهم.

وعبر أعضاء اللجنة عن قلقهم العميق إزاء حالة التصعيد العسكري الخطيرة الجارية حول سرت.

وجدد أعضاء اللجنة مطالباتهم لحكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي بالخفض الفوري للتصعيد، ووقف الأعمال القتالية والتحركات العسكرية.

وأكدوا أهمية سرعة استكمال المفاوضات الليبية - الليبية القائمة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بهدف التوصل إلى اتفاق رسمي وشامل ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشار الاجتماع إلى أهمية تناول أحكام شاملة بخصوص إخراج كافة "المرتزقة" الأجانب وانسحاب كافة القوات العسكرية الأجنبية في إطار مفاوضات 5+5، وتفكيك ونزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في جميع أنحاء البلاد.

واستنكرت اللجنة الانتهاكات المتعددة المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة.

وجددت التأكيد على ضرورة امتثال كافة الفاعلين الخارجيين بشكل صارم لالتزاماتهم بالتوقف عن كافة أشكال التدخل العسكري في ليبيا.

وأعاد أعضاء اللجنة التأكيد على ضرورة الامتناع عن القيام بأي أنشطة من شأنها تأجيج الصراع وكذلك الاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن.

وبحث الاجتماع جهود استئناف العملية السياسية ومن ضمنها مبادرات رئيس مجلس النواب وإعلان القاهرة.

وأقرت اللجنة الحاجة إلى خارطة طريق نحو عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية لإتمام الانتقال السياسي في ليبيا.