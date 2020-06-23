قبائل ورفلة: الليبيون سيتصدون للاستعمار العثماني الجديد

أيّد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية في ليبيا، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، المبادرة المصرية للحل السياسي في ليبيا، حسب ما نقله موقع "قناة ليبيا".

وثمّن المجلس "ما جاء على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي جسد مدى العلاقة بين الشعبين الليبي والمصري"، حسب ما جاء في البيان.

وأضاف البيان: "نتابع ما يحدث على الساحة الليبية وما يخطط له الاستعمار العثماني الجديد الذي جلبه أبناء جلدتنا لكي يحافظوا على كراسيهم". وتابع: "القوات المسلحة الليبية ومن ورائها الشعب لن يسمحوا لهم بتحقيق أهدافهم".

موضوع يهمك تتمتع مدينة سرت الساحلية، مسقط رأس الزعيم الراحل معمّر القذافي ولاحقاً معقل تنظيم داعش مؤقتاً، بموقع استراتيجي بين الشرق... هذا تاريخ وأهمية مدينة سرت محور النزاع الليبي مجدداً المغرب العربي

وتغيرت جبهات القتال مؤخراً في ليبيا بعدما ساعد الدعم التركي حكومة الوفاق الوطني من السيطرة على ضواحي طرابلس وشمال غرب البلاد.

وتراجع الجيش الوطني الليبي حتى مدينة سرت على ساحل البحر المتوسط بوسط البلاد حيث أوقفت ضربات جوية تقدم قوات حكومة الوفاق. واعتمد تقدم الوفاق العسكري في الأسابيع القليلة الماضية على أسباب منها دعم الطائرات المسيرة التركية التي استهدفت خطوط إمداد الجيش الوطني الليبي وتشكيلات قواته.

ويجهز الطرفان حاليا لمعركة من أجل سرت. وأي تقدم لقوات الوفاق من شأنه أن يمنحها فرصة استعادة السيطرة على منطقة "الهلال النفطي" التي يتم منها إنتاج وتصدير معظم نفط البلاد.

غير أن دبلوماسيين يقولون إنه لا تزال هناك فرصة لتفادي نشوب معركة بشأن سرت، البوابة الغربية لمرافئ النفط الليبية الرئيسية، خاصة إذا أمكن التوصل إلى اتفاق بين تركيا وروسيا.