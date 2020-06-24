الجزائر.. تبون يجري تعديلا وزاريا جزئيا شمل المالية والطاقة

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، تعديلا وزاريا جزئيا، شمل حقائب الطاقة والمالية والزراعة والتعليم العالي، بيد أنه أبقى على أسماء الوزارات السيادية على غرار الخارجية و الداخلية والدفاع.

وعيّن تبون عبد المجيد عطار وزيرا للطاقة خلفا لمحمد عرقاب الذي تم تعيينه وزيرا للمناجم، وهي حقيبة كانت تابعة لوزارة الصناعة.

وسبق لعطار أن شغل منصب وزير الموارد المائية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بين عامي 2002 و2004، وقد عمل هذا المهندس في الجيولوجيا منذ عام 1971 في شركة المحروقات العامة "سوناطراك" عصب الاقتصاد الجزائري، حتى غادرها عام 2000 وهو في منصب المدير التنفيذي.

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ومنذ العام 2004 أصبح يعمل لحسابه الخاص كخبير في شؤون الطاقة والبيئة والطاقات المتجددة.

ومس التعديل أيضا وزارة المالية بتعيين أيمن عبد الرحمان خلفا لعبد الرحمان راوية.

كما تم تعيين عبد الحميد حمدان وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، وعبد الباقي بن زيان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، كما أجريت تعديلات في بعض الوزرات.

وكان الرئيس الجزائري المنتخب في 12 ديسمبر شكّل أول حكومة له في 2 يناير، تضمنت العديد من الوجوه الجديدة.

ووفقا للمصادر الجزائرية تبدو التشكيلة الجديدة متوائمة مع الظروف الاقتصادية وتحديات تراجع سعر البترول مع التركيز في المرحلة المقبلة على الصناعات والزراعة، والبدائل الاقتصادية الأخرى.