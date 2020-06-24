ليبيا.. اتصالات مصرية أوروبية للتصدي للتدخلات التركية

أفادت مصادر لقناة "الحدث" بأن القاهرة تجري اتصالات بدول أوروبية لوقف التوغل التركي باتجاه سرت وتتمسك بوقف توغل تركيا.

وأضافت أن مصر أبلغت دولا أوروبية بأن تكون سرت منطقة فاصلة يمنع الوصول لها من قبل الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق والقوات التركية.

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وأفادت المصادر بأن فرنسا واليونان وإيطاليا وقبرص ودولا أخرى بحلف الناتو تدعم وقف القتال والانسحاب التركي من سرت، كاشفة عن مشاورات دولية لتكون هناك مناطق داخل ليبيا يمنع فيها أي اقتتال أو إنزال أو إرسال قوات من جانب الوفاق والقوات التركية، حيث هناك دول أوروبية حذرت تركيا من التوغل بهدف الوصول إلى المناطق النفطية بليبيا.

مصادر "الحدث" كشفت أيضا أن هنالك مشاورات لإرسال مراقبين دوليين للإشراف على وجود مناطق فاصلة.

موضوع يهمك أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، الأربعاء، بأن مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني تقوم بتمشيط المنطقة الممتدة من سرت... الجيش الليبي يؤكد السيطرة الكاملة على سرت براً وجواً المغرب العربي

يأتي ذلك فيما دعت الجامعة العربية إلى خروج الميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا، وأكد بيان لوزراء الخارجية العرب على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، مع الترحيب بكافة مبادرات الحل السياسي ودور دول الجوار الليبي في إنهاء الصراع ورفض التدخلات الخارجية، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

البيان رفض كذلك نقل المتطرفين والإرهابيين إلى ليبيا، وطالب بإلزام دولي للجهات الخارجية بعدم إرسال مرتزقة لليبيا.

من جانبها، طالبت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" كافة الأطراف الليبية المتحاربة، والعودة إلى المسار السياسي بدلا من الصراع القائم الآن.

كما طالبت وزارة الدفاع بإنهاء التدخلات العسكرية الخارجية، والبحث الفوري في إمكانية وقف عملية إطلاق النار في البلاد.