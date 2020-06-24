مستشار بالجنايات الدولية: تركيا ارتكبت جرائم حرب في ليبيا

المستشار في محكمة الجنايات الدولية محمد بكار: #تركيا ارتكبت جرائم حرب وضد الإنسانية وعدوان في #ليبيا وفقا لاتفاقية روما#العربية pic.twitter.com/ZLVTP5CED4 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) June 24, 2020

قال المستشار في محكمة الجنايات الدولية محمد بكار، إن تركيا ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية خلال عدوانها وجلب المرتزقة للقتال في ليبيا، وذلك وفقا لما تنص عليه اتفاقية روما.

وأضاف المستشار بكار أن جريمة العدوان على الشعب الليبي التي قامت بها تركيا ينطبق عليها اتفاقية روما المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية.

انتهاكات في مدينة ترهونة

يأتي ذلك فيما كانت قد أقرت حكومة الوفاق لأول مرة بحدوث انتهاكات في مدينة ترهونة الليبية. وقال وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشآغا، إن ما قام به عناصر تابعون للمؤسسات الأمنية في حكومة الوفاق يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، بحسب ما نقلت قناة ليبيا الأحرار.

وندد رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني بالانتهاكات الخطيرة في ملف حقوق الإنسان التي جرت على أيدي الميليشيات المدعومة من تركيا، بعد دخولها مدن المنطقة الغربية، مستنكراً ما حصل على أيديها من خراب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة هناك.

رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، من جهته، قال في مقابلة حصرية مع قناة "الحدث"، إن أكثر من 4 آلاف عنصر من جبهة النصرة والمتطرفين الموالين لتركيا دخلوا ترهونة، ما تسبب بنزوح الآلاف من المدنيين، فيما تعرض من تبقوا في المدينة للقتل.

يأتي ذلك فيما قال مصدر في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" للعربية، إن واشنطن تطالب بإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا.

وأعرب عن دعم الولايات المتحدة لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، مؤكدا أنها تحث كافة الأطراف الليبية على العودة للمسار السياسي.

ميدانياً، وفيما رفض الجيش الليبي شروطا تركية لوقف النار، أفاد مراسل العربية بأن مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني تقوم بتمشيط المنطقة الممتدة من سرت حتى الهيشة، بينما نفت مصادر عسكرية من الجيش أي استهداف من الميليشيات، موضحة أن الاهتزازات والأصوات التي سمعت في سرت، كانت ناجمة عن خرق المقاتلات لجدار الصوت أثناء تحليقها فوق المدينة.

وأكدت مصادر الجيش الليبي أن الأوضاع تحت سيطرتها الكاملة جوا وبرا شرق مدينة مصراتة.