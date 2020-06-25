عبير موسي: سحب الثقة من الفخفاخ أتى بتعليمات الإخوان

اعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، النائبة التونسية عبير موسي ان لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخفاج تمت بتوجيهات من حركة الإخوان (في إشارة إلى حرك النهضة التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي)، التي طالبت مؤخرا بتوسيع الائتلاف الحكومي.

وحول امكانية توقيع نواب الدستوري الحر على اللآئحة، قالت موسي:''لم نعط الثقة للفخفاخ حتى نسحبها منه"، مضيفة "نحن في المعارضة كلما كان هناك اخوان" في الحكومة.

إلى ذلك، هاجمت كتلة قلب تونس البرلمانية، على خلفية عقدها مؤتمرا صحفيا مشتركا مع كتلة ائتلاف الكرامة . وقالت في تصريح اذاعي، إن الندوة الصحفية المشتركة بين كتلتي قلب تونس وائتلاف الكرامة، تعتبر''فضيحة وخيانة للقوى المدنية"، معتبرة هذا التقارب ''وصمة عار على جبين قلب تونس".

ضغوط من النهضة

ويرى مراقبون، أن النهضة بصدد تسليط ضغوط على رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، عن طريق دفع كتلتي قلب تونس وائتلاف الكرامة لتمرير لائحة سحب الثقة منه في اطار مناورة هدفها "فصل الفخفاخ عن قيس سعيد وقلب الطاولة على الرئيس التونسي الذي اختاره"، بحسب تقديرهم.

يشار الى أن كتلة حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة ، عقدا مؤتمرا صحفيا في وقت سابق للإعلان عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة، وذلك على هامش الجلسة العامة التي خصصها البرلمان اليوم لمحاورة الفخفاخ حول مائة يوم الاولى من عمله.

ويتجه البرلمان إلى مساءلة رئيس الحكومة إ حول شبهة تضارب مصالح وتحقيق إثراء غير مشروع واستغلال نفوذه في السلطة، بعدما كشف نواب وسياسيون سابقا عن حصول شركات يملك فيها مساهمات على صفقات من الدولة بالمليارات، عقب توليه السلطة، وسط مطالبات باستقالته ودعاوى لمحاكمته.