الجيش الليبي: المعركة ضد المرتزقة ومطامع تركيا لن تتوقف

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية أحمد المسماري، مساء الخميس، أن المعركة ضد الإرهاب والمرتزقة ومطامع تركيا لن تتوقف.

وطالب في بيان ألقاه ونشر على صفحته على فيسبوك، جميع الدول العربية بدعمه في مواجهة تركيا والإرهاب.

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وقال "نوجه التحية الى مصر على تضامنها مع الشعب الليبي وحرصها على سلامة وأمن واستقرار ليبيا، ونوجه التحية الى الإمارات والسعودية والأردن والبحرين على مواقفها المشرفة مع الشعب الليبي".

دعوة لدعم الجيش الليبي

وتابع البيان "ندعو الدول العربية الأخرى ودول الجوار وباقي دول العالم الساعية للسلام إلى عدم التردد في دعم الجيش الوطني الليبي".

وأوضح أن ما تم من إعادة الانتشار للقوات المسلحة هو من متطلبات المعارك السياسية والعسكرية واستجابة صادقة للمطالب الملحة من أشقائنا وأصدقائنا الحريصين على مصلحة الشعب الليبي، ودعوات المجتمع الدولي المتكررة لفتح الآفاق لعملية سياسية.

كما تابع البيان "سنحرص كل الحرص على أن تؤدي إلى تسوية سلمية دائمة ومتينة، قائمة على ثوابت شعبنا ومبادئه الراسخة، وفي مقدمتها ضمان وحدۃ ليبيا وسلامة أراضيها، وحرية شعبنا وحماية ثرواته ومقدراته، وتحقيق الأهداف والغايات الوطنية النبيلة، التي نقاتل من أجلها".

خط أحمر

يذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كان أكد أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن بلاده داخل وخارج حدودها، محذراً من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود مصر الغربية، لافتاً إلى أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.

وشدد السيسي في خطاب، السبت، على أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعياً في إطار حق الدفاع عن النفس، معبراً عن جاهزية مصر لتدريب القبائل الليبية لحماية نفسها من الميليشيات والمتطرفين.