حرض على "العربية" فانسحب الصحفيين.. غضب من برلماني تونسي

انسحب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من المؤتمر الصحفي الذي عقدته كتلتا قلب تونس وائتلاف الكرامة الخميس، على خلفية تحريض رئيس كتلة الكرامة الداعم لحزب النهضة سيف الدين مخلوف على بعض القنوات العربية الغائبة عن تغطية المؤتمر.

وقال في بداية كلمته، "مرحبا بكل وسائل الاعلام المحلية والدولية بما في ذلك القنوات الغائبة عن المؤتمر الصحفي، واخص بالذكر قنوات العربية والحدث"، ما اثار ضحك زملائه من النواب الحاضرين.

في المقابل، اعتبر الإعلاميون الحاضرون أن ما قاله مخلوف غير مضحك ويتضمن تحريضا على زملائهم، وقرّروا الانسحاب من المؤتمر الصحفي، ما أدى إلى ارتباك المتحدث وتلعثمه.

وقال الصحفي منجي الخضراوي في تدوينة نشرها على الفيسبوك "بالرجوع إلى النقطة العاشرة من ميثاق شرف المهنة وبالرجوع إلى المدونات المرجعية، فإن الحركة التي قام بها الصحفيون اليوم هي تجسيد عملي لمبدأ التضامن وبالتالي فهي حركة إيجابية واعية، يجب أن تصبح منهج عمل لمواجهة كل من يعتدي أو يحرض على الصحفيين مهما كان لونه".

تحريض وإهانة

في حين، قال الناشط السياسي نجيب البكوشي في تدوينة على الموقع الأزرق "شكرا لكل الصحفيين الذين قاطعوا كلمة سيف الدين مخلوف انتصارا لكرامة زملائهم، نتمنى أن ينسج على منوالهم بقية الصحفيين في المحطات التليفزيونية والإذاعية، فالكل يعلم أن سيف الدين مخلوف لم تصدر عنه يوما ما فكرة مفيدة".

من جانبه قال عضو نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبّار عبر صفحته الرسمية على الفسيبوك، "ما قاله النائب سيف الدين مخلوف يعد تحريضا على الصحفيين وإهانة لهم، سيتم رفع تقرير للمكتب التنفيذي للنقابة لاتخاذ القرار المناسب بعد تكرر مثل هذه الإعتداءات في حق الصحفيين".

يذكر أن كتلة حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وهو (تيار متشدد ومقرب من النهضة) كان قد عقدا مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة، وذلك على هامش الجلسة العامة التي خصصها البرلمان لمحاورة الياس الفخفاخ حول مائة يوم الاولى من عمله.