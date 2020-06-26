موسي: منظمات أجنبية تتدخل في عمل برلمان تونس

نددت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، النائبة عبير موسي، الجمعة، بتدخل منظمات أجنبية في عمل البرلمان التونسي، بما يمثل حسب قولها "اختراقا ومسا للسيادة الوطنية".

وحذرت في مؤتمر صحافي، من خطورة "تدخل منظمات أجنبية تحضر الجلسات العامة للبرلمان وأشغال لجانه مع الكتل والأحزاب، وتكتب التقارير وتبدي الرأي في عدد من مشاريع القوانين المعروضة"، على حد تعبيرها.

موضوع يهمك بعد تصريح مدير منظمة الصحة العالمية المحبط بأن اللقاح المرتقب قد لا يرى النور قبل عام، قالت كبيرة علماء في المنظمة... بعد التصريح المحبط.. الصحة العالمية تبشر بلقاحين العرب و العالم

إلى ذلك، كشفت تسديد المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، أجور من سمتهم "مساعدين للكتل البرلمانية"، مذكرة "بأن القانون يمنع تمويل الأحزاب من جهات أجنبية"، بحسب تصريحها.

مكافأة لقيادي إخواني

وفي سياق آخر، أعلنت موسي أن كتلتها "طعنت في إسناد امتيازات وزير لرئيس ديوان رئيس البرلمان الحبيب خضر"، معتبرة ذلك "مكافأة لقيادي في حركة الاخوان"، في إشارة إلى حركة النهضة، التي تتهمها النائبة التونسية بالتبعية لجماعة الإخوان والعمل وفق أجنداتها.

يذكر أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر معروفة بمواقفها المناهضة وتصريحاتها الناقدة لسياسة حركة النهضة والإخوان. وقد دأبت خلال الأسابيع الماضية على مهاجمة الحركة، متهمة نوابها وقيادييها بأنهم يلتقون "إرهابيين" في السجون، كما يتلقون تمويلا خارجيا.

وكانت موسي تقدمت الأسبوع الماضي بلائحة إلى البرلمان من أجل تصنيف الإخوان ومن يتعامل معهم على لائحة الإرهاب في البلاد، إلا أن الجلسة شهدت بلبلة ولم تصل النائبة إلى مسعاها.

وقبل حوالي أسبوعين، أكدت النائبة التونسية أنها تلقت تهديدا بالاغتيال عن طريق سيارة مفخخة، مضيفة أنها حصلت على معلومات تفيد بقيام الإخوان برصد كل تحركاتها.

كما اتهمت الإخوان بإدخال فريق من الدواعش من ليبيا إلى تونس من أجل استهدافها.