الجزائر.. مقتل عسكريين اثنين في انفجار لغم بولاية المدية

قتل عسكريان من الجيش الجزائري ببلدية عين الدالية بولاية المدية إثر انفجار لغم تقليدي الصنع.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع أن الانفجار وقع خلال عملية بحث وتمشيط نفذتها وحدات للجيش بالمنطقة مخلفا مقتل العسكريان، ويتعلق الأمر بكل من النقيب فاتح بن اسماعيل والعريف الأول زكرياء خالدي.

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وأضاف البيان أنه وفي أعقاب هذا الحادث تم تعزيز الاجراءات الأمنية اللازمة من قبل قوات الجيش لمواصلة البحث والتمشيط لهذه المنطقة.

وعلى إثر هذا المصاب، تقدم اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي والمواساة لأسرة القتيلين وذويهما.

وأكد شنقريحة على أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل دون هوادة جهوده بكل حزم وإصرار في ملاحقة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.