الدعم السريع السودانية تنفي اتهامات الوفاق بإرسال مسلحين لليبيا

نفت قوات الدعم السريع السودانية لـ"العربية" اتهامات الوفاق بإرسال أو السماح لمسلحين بالذهاب إلى ليبيا، مؤكدة بأنها تحمي حدود السودان ولا تسمح بنقل مسلحين لليبيا.

وكانت وسائل إعلام تابعة للوفاق الليبية قالت إن مرتزقة من السودان وتشاد دخلوا إلى ليبيا للقتال مع الجيش الوطني الليبي.

ونفى الجيش الليبي اتهامات مماثلة واتهم الوفاق وتركيا بنقل المرتزقة السوريين للقتال مع ميليشيات الوفاق وهي الاتهامات التي أكدها المرصد السوري وفيديوهات أظهرت اعترافات مرتزقة في قبضة الجيش الوطني.

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن موقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتحذيره الأخير بشأن الصراع الدائر في ليبيا مشروع لحماية الأمن القومي المصري.

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ولفت صالح في مقابلة مع إحدى القنوات المصرية، إلى أن دعوة السيسي كانت مطلبا ليبياً وتدخلا حاسما لوقف إطلاق النار واستجابة لطلب من مجلس النواب الشرعي.

ونوه صالح إلى أن بلاده ستحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة، وأن استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن إغفالها.

وصرح رئيس مجلس النواب الليبي، قائلا إن "الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية اختطفت العاصمة الليبية طرابلس، وإن حكومة الوفاق أقرت بذلك رسميا".

وأردف عقيلة صالح، أن المبادرة والدعوة المصرية الجادة لوقف إطلاق النار في ليبيا قادت في نهاية المطاف إلى تحول جذري على الصعيد العالمي لوقف التسليح المنفلت للأطراف داخل ليبيا.

يذكر أن الرئيس المصري كان قد أعلن السبت الماضي، أن بلاده تعتبر أن مدينة سرت خطًّ أحمر، لا يمكن تجاوزها بالنسبة لقوات حكومة الوفاق، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بتجاوز الصراع في ليبيا خط سرت، نظرًا لأهميتها لأمن مصر، وفق قوله.

وقال السيسي إن أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار میثاق الأمم المتحدة "حق الدفاع عن النفس"، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي "مجلس النواب".