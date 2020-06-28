الغنوشي يخالف تصريحات قيس سعيّد: الوفاق الليبية شرعية

في إشارة إلى استمرار الخلاف بينهما، خالف رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد حول الملف الليبي، التي أدلى بها مؤخراً خلال زيارته لفرنسا، والتي قال فيها إن شرعية السلطة في طرابلس مؤقّتة ولا يمكن أن تستمر.

وقال الغنوشي في تصريحات لوسائل إعلام تونسية، إن "حكومة الوفاق هي الشرعية الوحيدة في ليبيا"، وإنه "لا وجود لشرعية دائمة"، وهو ما يشير بحسب سياسيين إلى استمرار الخلاف بين الرجلين.

وكان الرئيس التونسي صرح خلال زيارته لباريس بأن السلطة القائمة في طرابلس تقوم على شرعية دولية ولكن هذه الشرعية مؤقتة و"لا يمكن أن تستمر ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة"، على حد قوله.

وكان الرئيس التونسي أكد أن حكومة الوفاق في ليبيا تحمل شرعية مؤقتة، مشددا على ضرورة أن تحل مكانها سلطة جديدة.

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وأوضح سعيّد، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي من باريس، أن شرعية حكومة الوفاق لا تعني أن تستمر في الحكم أبداً، وأنه يجب إنتاج سلطة شرعية جديدة في ليبيا نابعة من إرادة الشعب، مشدداً على أن تونس ترفض بشكل قاطع أي مخطط يهدد أمن ووحدة التراب الليبي.

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وكان حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، شنّ هجوما حادا على الرئيس التونسي واتهمه بالجهل بالأزمة السياسية في ليبيا، وذلك ردا على انتقادات وجهها سعيّد إلى حكومة الوفاق، قال فيها إن شرعيتها مؤقتة.

وقال رئيس حزب العدالة والبناء والقيادي الإخواني محمد صوان، في تدوينة نشرت في الصفحة الرسمية للجماعة على موقع "فيسبوك"، إنه من الواضح جدا افتقاد الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الحد الأدنى من المعرفة بالأزمة السياسية في ليبيا وتركيبة شعبها.