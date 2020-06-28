حفتر يبحث مع الثني تفعيل إعلان القاهرة وإنهاء العدوان الخارجي

قالت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على فيسبوك، اليوم الأحد، إن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بحث مع رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج، سبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين لإيجاد تسوية سياسية عادلة وفقا للثوابت الوطنية القاضية برفض "العدوان الخارجي" وإنهاء الميليشيات وفوضى السلاح وفرض سيادة القانون والمؤسسات.

موضوع يهمك نفت قوات الدعم السريع السودانية لـ"العربية" اتهامات الوفاق بإرسال أو السماح لمسلحين بالذهاب إلى ليبيا، مؤكدة بأنها تحمي... الدعم السريع السودانية تنفي اتهامات الوفاق بإرسال مسلحين لليبيا المغرب العربي

وناقش اللقاء قرار مجلس الوزراء بشأن رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الجماعات المسلحة والميليشيات "الخارجة عن القانون" في مدن الغرب الليبي.

كما تناول اللقاء أوضاع النازحين من المناطق الغربية وسبل حل مشاكلهم من قبل القيادة العامة والجهات المختصة بالحكومة.