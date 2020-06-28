طيران الجيش الليبي يقصف مواقع للوفاق في صحراء الشويرف

قصف طيران الجيش الوطني الليبي مساء اليوم الأحد، مواقع لميليشيات الوفاق في صحراء الشويرف.

واستهدفت الغارات الجوية للجيش الليبي آليات عسكرية تحمل مسلحين تابعين لتشكيلات الوفاق بالقرب من مدينة الشويرف، جنوب غرب ليبيا.

موضوع يهمك نفت قوات الدعم السريع السودانية لـ"العربية" اتهامات الوفاق بإرسال أو السماح لمسلحين بالذهاب إلى ليبيا، مؤكدة بأنها تحمي... الدعم السريع السودانية تنفي اتهامات الوفاق بإرسال مسلحين لليبيا المغرب العربي

من جهتها، جددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الدعوة إلى ضرورة الإسراع في الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتجنيب ليبيا المزيد من القتل والدمار والتهجير.

وفي لقاء جمعها برئيس حكومة الوفاق فايز السراج ناقشت وليامز قضية المقابر الجماعية في ترهونة ومسألة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعت في منازل المدنيين جنوب طرابلس.

وأعربت المسؤولة الأممية عن انزعاجها الشديد من دخول مجموعات جديدة من المرتزقة إلى حقل الشرارة النفطي ومنشآت أخرى، محذرة من أن ذلك سيدفع إلى تحويل الهلال النفطي إلى منطقة صراع.