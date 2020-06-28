عقيلة صالح: نحتاج دعم قوات مصر في حربنا ضد الإرهاب والمرتزقة

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن موقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتحذيره الأخير بشأن الصراع الدائر في ليبيا مشروع لحماية الأمن القومي المصري.

ولفت صالح في مقابلة مع إحدى القنوات المصرية، إلى أن دعوة السيسي كانت مطلبا ليبياً وتدخلا حاسما لوقف إطلاق النار واستجابة لطلب من مجلس النواب الشرعي.

موضوع يهمك قتل عسكريان من الجيش الجزائري ببلدية عين الدالية بولاية المدية إثر انفجار لغم تقليدي الصنع.وأفاد بيان لوزارة الدفاع أن... الجزائر.. مقتل عسكريين اثنين في انفجار لغم بولاية المدية المغرب العربي

ونوه صالح إلى أن بلاده ستحتاج دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة، وأن استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن إغفالها.

وصرح رئيس مجلس النواب الليبي، قائلا إن "الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية اختطفت العاصمة الليبية طرابلس، وإن حكومة الوفاق أقرت بذلك رسميا".

وأردف عقيلة صالح، أن المبادرة والدعوة المصرية الجادة لوقف إطلاق النار في ليبيا قادت في نهاية المطاف إلى تحول جذري على الصعيد العالمي لوقف التسليح المنفلت للأطراف داخل ليبيا.

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يذكر أن الرئيس المصري كان قد أعلن السبت الماضي، أن بلاده تعتبر أن مدينة سرت خطًّ أحمر، لا يمكن تجاوزها بالنسبة لقوات حكومة الوفاق، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بتجاوز الصراع في ليبيا خط سرت، نظرًا لأهميتها لأمن مصر، وفق قوله.

وقال السيسي إن أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار میثاق الأمم المتحدة "حق الدفاع عن النفس"، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي "مجلس النواب".