ارتفاع أعداد مرتزقة تركيا في ليبيا إلى أكثر من 15 ألفاً

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن تركيا تواصل إرسال المرتزقة من الفصائل السورية للقتال مع حكومة الوفاق في ليبيا، مشيراً إلى "نقل دفعات جديدة من المرتزقة خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف أن أعداد المجندين السوريين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية ارتفع إلى ما يزيد عن 15 ألفا.

كما تحدث عن عودة نحو 3200 مرتزق إلى سوريا، إلا أنه أكد أن تركيا تواصل جلب المزيد من عناصر الفصائل إلى معسكراتها وتدريبهم بهدف نقلهم لليبيا.

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وأضاف المرصد أن "المرتزقة حصلوا على مستحقاتهم المالية" عقب التقدم الأخير لقوات الوفاق ميدانياً.

وأشار لوجود نحو 300 دون مقاتل سوري ما دون سن الـ18 عاماً "جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا استغلالاً لأوضاعهم المعيشية".

وأكد مقتل نحو 432 من المرتزقة في ليبيا، بينهم 30 دون سن الـ18 عاماً خلال المعارك إلى جانب الوفاق. وأضاف أن هناك "قادة مجموعات للفصائل ضمن قتلى العمليات العسكرية في ليبيا".

وفي سياق آخر، قال المرصد إن 400 من المرتزقة السوريين في ليبيا دخلوا أوروبا بطرق غير شرعية عبر إيطاليا.