تهديد بإعادة إقفال حقول النفط إذا استخدم عائده لقتل الليبيين

أعلن "حراك المدن والقبائل للحفاظ على الموارد النفطية" اليوم الاثنين إعادة تصدير النفط وفتح الإنتاج من جديد، مؤكداً أن قراره هذا جاء طوعاً.

موضوع يهمك أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن تركيا تواصل إرسال المرتزقة من الفصائل السورية للقتال مع حكومة الوفاق... ارتفاع أعداد مرتزقة تركيا في ليبيا إلى أكثر من 15 ألفاً المغرب العربي

واعتبر الحراك أنه "يجب ضمان توزيع إيرادات النفط بشكل عادل"، مشدداً على ضرورة "عدم وقوع إيراداته تحت إمرة الميليشيات".

وأعلن الحراك، في بيان تم تلاوته أمام أحد الموانئ النفطية الليبية، تفويض القيادة العامة للجيش الوطني الليبي ومجلس النواب للتواصل مع البعثة الأممية لإيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات النفط في أيدي الميليشيات.

وأكد الحراك على أن "النفط لكل الليبيين ومن حقهم الاستفادة من إيراداته لتحسين ظروفهم ولإعادة الإعمار".

وحذّر الحراك قائلاً: "سنعيد إقفال الحقول النفطية في حال استخدمت إرادات النفط مجدداً في قتل الليبيين".