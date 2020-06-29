مجلس قبائل ليبيا: مستعدون لصد الهجوم التركي

أكد رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي، الاثنين، على حق أبناء القبائل في الدفاع عن بلدهم. وأكد أن أبناء القبائل هم من يقاتلون في صفوف الجيش الوطني الليبي، وقال المجلس إن القبائل ستدعم التدخل المصري في ليبيا إن تجاوزت تركيا خط سرت - الجفرة.

مجلس قبائل ليبيا أكد على أن الملايين مستعدون لحمل السلاح، مضيفاً: "سنصد الهجوم التركي إن تجاوز خط سرت – الجفرة".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

المجلس قال إن أبناء القبائل يشكلون الكتلة الكبرى في تعداد الجيش الوطني، مشيراً إلى أن دولا عدة "خذلتنا باستثناء مصر وبعض الدول العربية".

وقال المجلس: "لن نترك الجيش المصري يحارب في ليبيا بمفرده"، مشيراً إلى أن وفد القبائل سيزور مقر الجامعة العربية لسحب الاعتراف من حكومة الوفاق.

مجلس قبائل ليبيا قال: "دورنا هو السبيل لتأمين سير ليبيا نحو انتخابات تؤسس لدولة مدنية".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وكان عبدالكريم العرفي، الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، كشف عن إعداد القبائل قوائم من المتطوعين الشباب لتدريبهم وتسليحهم، استجابة لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من قتال من وصفهم بالمستعمرين الأتراك وميليشياتهم من المرتزقة، مشددا على أنهم لن يسمحوا بنهب الإخوان لثروات ليبيا، كما سيقفون بوجه طموحات وأحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أراضيهم.

موضوع يهمك فاجأ القيادي الإخواني الليبي المدرج على قوائم الإرهاب فوزي بوكتف، الليبيين عندما ارتبط اسمه بشركة أمنية هندست لصفقة... فوزي بوكتف.. ذراع جديد لتركيا في ليبيا المغرب العربي

وقال في حديث مع "العربية.نت" إن جميع القبائل فتحت باب التطوع للشباب الراغبين في القتال ضد المستعمرين الأتراك، الطامعين في ثروات البلاد ومواردها". وأوضح أن كل قبيلة جهزت عن طريق قائدها ومجلسها قائمة بأسماء الشباب الذين سيتم تدريبهم وتسليحهم بالتنسيق بين الجيش الليبي ومصر.

كما أشار إلى وجود قيادة في كل قبيلة مختصة لوضع خطط الدفاع عن الأرض والآليات اللازمة للتنسيق والخطط العسكرية، والمناطق التي ستتولى القبيلة حمايتها وتأمينها، مشددا على أن كل القبائل أعلنت استعدادها للقتال والتدريب والتسليح.