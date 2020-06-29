النهضة تدعو رئيس تونس لتبني موقفها الداعم لـ"الوفاق" بليبيا

جددت "حركة النهضة" التونسية اليوم الاثنين، دعمها لحكومة الوفاق الليبية.

ودعت الحركة الرئيس التونسي قيس سعيد والحكومة برئاسة الياس الفخفاخ إلى تبني موقفها الداعم لحكومة الوفاق في ليبيا.

موضوع يهمك أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن تركيا تواصل إرسال المرتزقة من الفصائل السورية للقتال مع حكومة الوفاق... ارتفاع أعداد مرتزقة تركيا في ليبيا إلى أكثر من 15 ألفاً المغرب العربي

واعتبرت "حركة النهضة"، التي تمثل الأغلبية داخل البرلمان التونسي، أن حكومة الوفاق في ليبيا هي "الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا"، في تناقض تام وتحد واضح لموقف الرئيس التونسي قيس سعيد الذي شكك في شرعية الوفاق، وفي انتهاك للدستور التونسي الذي يمنح صلاحية ضبط السياسة الخارجية للدولة لرئيس الجمهورية فقط.

وأوضح رئيس مجلس شورى "حركة النهضة" عبد الكريم الهاروني خلال ندوة صحافية، الاثنين، أن "حركة النهضة تدعم حكومة الوفاق باعتبارها تحوز على الشرعية الدولية"، مضيفا أن "مصالح الدولة التونسية في ليبيا كبيرة ومن غير الممكن المساس بها"، وهو السبب الذي "يجعلنا نساند الشرعية السلمية والحل الليبي الليبي".

ويخالف الموقف الذي تتبناه "حركة النهضة" موقف الرئيس قيس سعيد المسؤول الوحيد على بلورة السياسة الخارجية لتونس، الذي أكد خلال زيارته الأخيرة لفرنسا أن شرعية حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج "مؤقتة" و"قائمة على الشرعية الدولية"، وهو ما أثار غضب "الإخوان" في ليبيا وحتى في تونس.

ويغذّي اختلاف وجهات النظر بين "حركة النهضة" وزعيمها راشد الغنوشي من جهة والرئيس التونسي قيس سعيد من جهة أخرى بخصوص ليبيا، الصراع والخلافات بين الرجلين. وهذه الخلافات قائمة منذ فترة وتتمحور بالأساس حول معركة صلاحيات بين الرجلين ونفوذ بين أطراف الحكم في تونس.