البرلمان الليبي: اتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

أعلن البرلمان الليبي، اليوم الأربعاء، عن اتفاق على تشكيل لجنة لترسيم الحدود البحرية مع اليونان.

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كان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح عيسى، استقبل صباح اليوم بمقر إقامته في مدينة القبة، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الذي وصل على رأس وفد رفيع لبحث تداعيات الأزمة الليبية والعلاقات بين البلدين الصديقين.

ووفقا للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، حميد الصافي، فإن رئيس البرلمان الليبي بحث خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في ليبيا والمنطقة وسُبل إنهاء الأزمة الليبية.

كما بحث اللقاء مبادرة رئيس مجلس النواب الليبي الأخيرة بتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا التاريخية الثلاث.

من جهته، أعرب وزير الخارجية اليوناني عن ترحيبه بهذه المبادرة، ودعم بلاده لها ولأي حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وجدد وزير الخارجية اليوناني استنكار بلاده للغزو التركي، مؤكدا أن وجود قوى أجنبية وتدخل أجنبي في ليبيا لا يؤدي إلى أي حل ويتناقض مع القانون الدولي، ولا يخلق مستقبلا أفضل للشعب الليبي.